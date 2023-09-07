Ұлы дала жорығы: участники конного марафона отправятся из Астаны в Туркестан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уникальный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» по маршруту Астана-Туркестан начался со столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марафон-байге проходит во второй раз. Участие принимают 19 команд из регионов страны. Марафон стартовал сегодня, 6 сентября, в живописном селе Каражар (Ильинка). Протяженность маршрута составляет 1300 км и охватывает Акмолинскую, Карагандинскую области, область Улытау, Кызылординскую и Туркестанскую области. Захватывающее конное соревнование завершится 19 сентября в Туркестане.

«Конный марафон состоит из 14 этапов. Первый этап – 50 км. После этого на 12 этапах должны пробежать еще 100 км. На последнем 14 этапе они преодолеют путь в 50 км и дойдут до финиша в Туркестане. Задействованы все регионы, кроме Атырауской области. Участники хорошо подготовились к состязанию. Вчера лошадей проверила ветеринарная служба», - рассказал организатор марафона Гани Дуйшенов.

Общий призовой фонд составляет 65 млн тенге. Команда, одержавшая победу, получит 30 млн тенге, за второе место – 20 млн тенге, за третье место – 15 млн тенге. За состязанием будут наблюдать два международных и два казахстанских судьи. Также привлечены два международных и 3 казахстанских ветеринарных врача, чтобы следить за состоянием лошадей.

Проект «Ұлы дала жорығы» реализуется республиканской Федерацией конного спорта «JORYQ» при поддержке Министерства туризма и спорта РК, партии «Аманат», Ассоциации национальных видов спорта РК. Главный партнер проекта - Фонд поддержки индустрии туризма и спорта. Информационный партнер – РТРК «Казахстан».