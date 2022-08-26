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Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с общественностью - Госсоветник
26 Августа 2022 20:30

Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с общественностью - Госсоветник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин сообщил, что в рамках Ұлттық құрылтай ведется работа по реализации поручений Главы государства. Уже разработано мобильное приложение Quryltai и планируется запуск программы для обсуждения инициатив общественников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с рядом членов Ұлттық құрылтай, в частности, с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем и членом общественного совета Северо-Казахстанской области Сергеем Худяковым.

В ходе встречи общественники поделились своими мнениями касательно защиты прав и законных интересов граждан, развития местного самоуправления, совершенствования деятельности общественных советов и другие.

Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с представителями общественности и экспертного сообщества, благодаря которому они могут лично доносить свои идеи и предложения.

В рамках Ұлттық құрылтай ведется работа по реализации поручений Главы государства, данных на первом заседании Ұлттық құрылтай. Разработано мобильное приложение Quryltai, которое станет одним из основных платформ для сбора народных инициатив. Данное приложение будет размещено на всех наиболее популярных онлайн-сервисах и позволит каждому гражданину принимать участие в формировании предложений и рекомендаций по общественно важным вопросам. Мобильное приложение будет запущено в начале сентября.

В ближайшее время на телеканале «Хабар» планируется запуск программы «Ұлттық құрылтай», где будут обсуждаться актуальные для населения вопросы и инициативы общественников. Она будет выходить один раз в месяц в прямом эфире с подключением разных регионов.


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