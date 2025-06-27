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    16:21, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ликвидировано 12 онлайн-казино с начала года

    Также выявлены случаи привлечения популярных блогеров за рекламу онлайн-казино. Об этом сообщил в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    — С начала текущего года нами ликвидировано 12 онлайн-казино, возбуждено 10 уголовных дел. Среди них — известные ресурсы вроде «Sultan Game», «Nomad Game», Lotoclubwin.bet, Bingo37xxx.pro и даже телеграм-каналы, такие как Bingo37.top, — в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы.

    Он также отметил, что зарубежные онлайн-казино активно используют таргетированную рекламу и быстро клонируют заблокированные сайты.

    — Только в этом году мы заблокировали более 11 тысяч ссылок, в основном это так называемые зеркала 34 зарубежных онлайн-казино.

    Спикер напомнил, что были случаи привлечения популярных блогеров за рекламу таких казино.

    — Буквально 16 июня 2025 года нами направлены материалы в Комитет информации в отношении блогера Наиля Турганова (2,5 млн подписчиков) и его брата Айсажана (305 тыс.), которые рекламировали приложение Sun of Egypt 2, связанное с казино Nomad. Сейчас материалы находятся на рассмотрении, — добавил заместитель руководителя.

    Ранее АФМ назвал крупнейшие аферы года.

    Напомним, механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане.

    Теги:
    Казино АФМ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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