В Казахстане ликвидировано 12 онлайн-казино с начала года

— С начала текущего года нами ликвидировано 12 онлайн-казино, возбуждено 10 уголовных дел. Среди них — известные ресурсы вроде «Sultan Game», «Nomad Game», Lotoclubwin.bet, Bingo37xxx.pro и даже телеграм-каналы, такие как Bingo37.top, — в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы.

Он также отметил, что зарубежные онлайн-казино активно используют таргетированную рекламу и быстро клонируют заблокированные сайты.

— Только в этом году мы заблокировали более 11 тысяч ссылок, в основном это так называемые зеркала 34 зарубежных онлайн-казино.

Спикер напомнил, что были случаи привлечения популярных блогеров за рекламу таких казино.

— Буквально 16 июня 2025 года нами направлены материалы в Комитет информации в отношении блогера Наиля Турганова (2,5 млн подписчиков) и его брата Айсажана (305 тыс.), которые рекламировали приложение Sun of Egypt 2, связанное с казино Nomad. Сейчас материалы находятся на рассмотрении, — добавил заместитель руководителя.

Ранее АФМ назвал крупнейшие аферы года.

Напомним, механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане.