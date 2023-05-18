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Улицу в Экибастузе затопило из-за аварии на теплосети

Автор:  
Антон Гагарин
18 Мая 2023, 11:20
Улицу в Экибастузе затопило из-за аварии на теплосети Кадр из видео/instagram.com/ekibastuz_live

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На теплосети города Экибастуз повредилась заглушка, из-за чего улицу затопило водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 мая, в 06.30, выявлено повреждение на заглушке реконструируемого участка ТМ-2 диаметром 820 мм на улице М. Жусупа. В настоящее время участок отключен, ведутся работы по устранению», - сообщили в пресс-службе акима города Экибастуз.

В работе задействован ремонтный персонал подрядной организации - ТОО «Экибастузтеплоэнерго», добавил источник.

«Планируемый срок завершения работ - до 14.00 текущего дня. Нет причин для паники», - подчеркнули в акимате.

Ранее, 14 мая, в 137 многоэтажках Экибастуза была возобновлена подача горячего водоснабжения. С 24 апреля в городе четыре дня проводились гидравлические испытания тепловых сетей на прочность для определения наиболее слабых участков трубопроводов.
А в апреле власти Павлодарской области заявили, что в Экибастузе намерены отремонтировать более 40 км теплосетей. Самые изношенные трубы заменят полностью. Работы ведут 25 бригад; завершить их обещают до 10 июня.
Зимой в городе из-за аварии на ТЭЦ и многочисленных порывов на теплосетях действовал режим ЧС, и долгое время горожане находились без тепла.


Павлодарская область   Происшествия   Отопительный сезон   Вода   Экибастуз  
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