Улицу в Экибастузе затопило из-за аварии на теплосети

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На теплосети города Экибастуз повредилась заглушка, из-за чего улицу затопило водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 мая, в 06.30, выявлено повреждение на заглушке реконструируемого участка ТМ-2 диаметром 820 мм на улице М. Жусупа. В настоящее время участок отключен, ведутся работы по устранению», - сообщили в пресс-службе акима города Экибастуз.

В работе задействован ремонтный персонал подрядной организации - ТОО «Экибастузтеплоэнерго», добавил источник.

«Планируемый срок завершения работ - до 14.00 текущего дня. Нет причин для паники», - подчеркнули в акимате.

Ранее, 14 мая, в 137 многоэтажках Экибастуза была возобновлена подача горячего водоснабжения. С 24 апреля в городе четыре дня проводились гидравлические испытания тепловых сетей на прочность для определения наиболее слабых участков трубопроводов.

А в апреле власти Павлодарской области заявили, что в Экибастузе намерены отремонтировать более 40 км теплосетей. Самые изношенные трубы заменят полностью. Работы ведут 25 бригад; завершить их обещают до 10 июня.

Зимой в городе из-за аварии на ТЭЦ и многочисленных порывов на теплосетях действовал режим ЧС, и долгое время горожане находились без тепла.