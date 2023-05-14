Более 130 многоэтажек Экибастуза подключили к горячей воде

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 137 многоэтажках Экибастуза возобновлена подача горячего водоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале ТОО «Экибастузтеплоэнерго», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», с 24 апреля в городе четыре дня проводились гидравлические испытания тепловых сетей на прочность для определения наиболее слабых участков трубопроводов.

«В результате выявили 269 повреждений. На сегодня более 100 из них устранили, благодаря этому удалось восстановить горячее водоснабжение в 137 многоэтажках города. Планомерное подключение горячей воды продолжается, до 25 мая ее получат жильцы еще более 220 многоэтажек», - говорится в сообщении.

График восстановления горячего водоснабжения опубликован в Telegram-канале предприятия.



