Отремонтировать более 40 км теплосетей намерены в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Начало ремонта теплосетей в Экибастузе проинспектировал аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона побывал на 4 участках, где меняют трубы, а также посетил базу ТОО «Grappa-Stroy», ответственного за проведение ремонта; подрядчик заверил, что материала и оборудования достаточно.

«22 апреля в городе завершился отопительный сезон. А 24 апреля ТОО «Экибастузтеплоэнерго» приступило к гидравлическим испытаниям, которые выявят участки теплосетей, нуждающихся в ремонте. Уже выявлены 119 повреждений, на 25 из них начаты работы», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Всего в Экибастузе намерены отремонтировать более 40 км теплосетей. Самые изношенные трубы заменят полностью. Работы ведут 25 бригад; завершить их обещают до 10 июня.

«Имеется четкий, нами утверждённый план по каждому участку, чтобы при качественной работе сократить срок отсутствия горячей воды до 10 июня. Необходимо его придерживаться. Также нужен контроль за работой КСК по подготовке домов к предстоящему отопительном сезону», - отметил Асаин Байханов.



