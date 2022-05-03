3 Мая 2022 18:24

Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались работы по пробивке улицы Толе би от Яссауи до Ашимова. Выкуплено 22 участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что проект прошел государственную экспертизу, согласован с управлением городского планирования и урбанистики Алматы и иными заинтересованными службами города.

«Работы ведутся по мере выкупа земельных участков и выделения средств из бюджета. Завершение работ по проекту запланировано на декабрь 2023 года. В настоящее время из 270 участков выкуплено 22 участка», - ответили в акимате на запрос Казинформа.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города. Общая протяженность пробивки составляет 4,5 км. Проект разделен на два участка: первый участок от улицы Яссауи до улицы Ашимова, протяженностью 2,2 км. Второй участок от улицы Ашимова до границы города, протяженностью 2,3 км.

Ранее в управлении городской мобильности сообщили, что проектом предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы регулируемого движения с устройством тротуаров и велодорожки. По середине проезжей части будет коридор шириной 15 метров для электрического транспорта.

В акимате также ответили, что до конца мая этого года планируется завершить работы по пробивке улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека. Общая протяженность пробивки составляет 0,8 км, ширина четыре полосы.

Кроме того, согласно генеральному плану, предусмотрена пробивка улицы Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Жандосова.

По данным акимата, также в этом году планируется начать разработку проектно-сметной документации по пробивке улицы Тлендиева и Северное кольцо до границы города. В настоящее время идут конкурсные процедуры. Пробивка этих улиц от границы города до БАКАД будет осуществляться акиматом Алматинской области.