Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Улицу Айтеке би пробьют в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Мая 2023, 13:03
Улицу Айтеке би пробьют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В июне акимат Алматы планирует начать пробивку улицы Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне акиматом планируется начать пробивку дороги с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова», - сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

Аким также добавил, что с начала июня начнется средний ремонт 11 улиц районного значения и 5 магистральных улиц, общей протяжённостью 25 км. На эти цели из местного бюджета выделено 4,3 млрд тенге.

«В рамках децентрализации в этом году районные акиматы начнут проводить текущий ремонт дорог. Для этого Алмалинскому району выделено 500 млн тенге, данная мера позволит охватить ремонтом 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна», - добавил аким.


Алматы   Акимат   Строительство   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе