Уличный тренажерный зал с бесплатными тренировками открыли в Астане

В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в центральном парке Астаны состоялось открытие социально-спортивного проекта Workout City. В течение трех месяцев жители и гости столицы смогут бесплатно заниматься воркаутом под руководством квалифицированных тренеров, передает агентство Kazinform на акимат столицы.

Проект направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни и реализуется при поддержке акимата города и управления физической культуры и спорта Астаны.

Как рассказал главный управляющий проекта Артем Павельев, площадка, расположенная между амфитеатром на набережной и отелем St. Regis, представляет собой полноценный тренажерный зал под открытым небом, который доступен для посещения круглосуточно.

Здесь установлены десятки спортивных снарядов для разных уровней подготовки и групп мышц: жимовые станции, гири, гантели, штанги, канаты, кольца, боксерские груши, турники, эспандеры и другие тренажеры. Также на площадке установлен кроссовер, который позволит выполнять до восьми различных упражнений.

Пока площадка работает в техническом режиме, поэтому ее наполнение будет дорабатываться с учетом потребностей посетителей. Артем Павельев отметил, что часть оборудования еще может быть изменена, дополнена или модернизирована, а развитие спортивного пространства строится прежде всего на запросах самих спортсменов.

Так, по просьбам посетителей на площадке уже установили гимнастические кольца и вертикальный канат.

Особое внимание организаторы уделили безопасности. Территория оборудована девятью камерами видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которые работают по всему периметру площадки.

— Это полноценный тренажерный зал на улице. Здесь могут бесплатно заниматься люди любого возраста — подростки, взрослые и пенсионеры. Вокруг большие деревья, есть тень, и люди могут спокойно тренироваться. Здесь есть все — свежий воздух и много зелени. Очень удобная локация: люди могут сначала потренироваться, а потом прогуляться по Центральному парку, — отметил Артем Павельев.

В перспективе территорию спортивной зоны хотят увеличить почти вдвое, установив дополнительные стационарные тренажеры и современное оборудование.

Одним из ключевых направлений проекта станут бесплатные тренировки по Street Workout. Как рассказал председатель Федерации Street Workout Тимур Тайшибеков, занятия будут проходить с 22 июня по 22 сентября сразу на двух площадках города.

В Центральном парке тренировки запланированы на вторник, четверг и субботу с 20:00 до 21:00, а в Ботаническом саду — по понедельникам, средам и пятницам в это же время. Занятия будут проводить сам Тимур Тайшибеков и известный спортсмен Рамазан Омаров, которого организаторы называют одним из сооснователей движения Street Workout в Казахстане.

Программа рассчитана на людей любого возраста и уровня физической подготовки. Перед началом занятий тренеры будут учитывать состояние здоровья участников и наличие травм, а нагрузка будет подбираться индивидуально.

— У нас нет задачи максимально нагрузить человека. Мы начинаем с базовых упражнений, которые подходят практически всем. Основной акцент делаем на общей физической подготовке, укреплении хвата, корпуса и развитии силы. Уже после этого можно переходить к более сложным элементам воркаута, — пояснил он.

В связи с растущим интересом к проекту организаторы рассматривают возможность его расширения и запуска дополнительных тренировочных площадок в других районах столицы. Если поступит достаточное количество заявок от жителей районов Сарайшык, Алматы или других частей города, федерация готова направить туда своих тренеров, чтобы сделать занятия более доступными и избавить участников от необходимости ездить через весь город.

— Можно просто выйти во двор и начать заниматься. Наша задача — показать людям, как правильно использовать спортивные площадки и сделать спорт частью повседневной жизни. Когда родители тренируются вместе с детьми, это становится хорошим примером и помогает формировать здоровые привычки, — отметил он.

В день открытия для гостей также организовали показательные выступления спортсменов, открытую тренировку, спортивные конкурсы и розыгрыш призов. Организаторы рассчитывают, что за летний сезон проект поможет привлечь к регулярным занятиям спортом сотни жителей столицы и станет еще одним шагом в развитии массового спорта в городе.

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