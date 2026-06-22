Китай переходит от диет к научному управлению весом населения

В Китае набирает обороты масштабная программа по борьбе с лишним весом и ожирением. Власти делают ставку не на жесткие диеты, а на комплексный подход, объединяющий спорт, современные технологии, изменения в питании и профилактическую медицину, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Одним из необычных примеров стала программа для подростков с избыточным весом в Шанхае — весьма далеком от привычного «больше бегай, меньше ешь». В течение восьми недель около 180 школьников занимались физической активностью с использованием виртуальной реальности. Вместо обычных пробежек они надевали шлемы виртуальной реальности и попадали в цифровое спортивное пространство, где тренеры на основе искусственного интеллекта проводили занятия по настольному теннису, футболу и другим видам спорта. Система под названием REVERIE разработана международной командой ученых под руководством исследователей Шанхайского университета Цзяо Тун. Сочетая ИИ-тренинг, отслеживание движений и иммерсивные виртуальные миры, она предлагает новый способ сделать физические упражнения привлекательными для детей и подростков с лишним весом.

Программа стала частью более широких изменений, которые охватывают учебные заведения, медицинские учреждения, предприятия общественного питания и спортивную инфраструктуру по всей стране.

В 2024 году Китай запустил трехлетнюю государственную инициативу по контролю веса населения. В ее реализации участвуют 16 ведомств и организаций, включая Национальную комиссию здравоохранения, Министерство образования и другие государственные структуры.

Поводом для кампании стала нарастающая обеспокоенность ростом числа людей с избыточным весом и ожирением. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в 2018 году лишний вес имели 34,3% взрослых жителей страны, а ожирением страдали 16,4%. По прогнозам специалистов, без эффективных мер к 2030 году эта проблема может затронуть более 70% населения.

Одним из главных направлений программы остается развитие массового спорта. К концу 2023 года в стране насчитывалось 4,59 млн спортивных объектов и около 370 тыс. километров прогулочных и беговых маршрутов. В 2024 году почти половина жителей Китая регулярно занималась физической активностью.

Меняются и пищевые привычки. Все больше китайцев отказываются от постоянной доставки готовой еды, начинают готовить дома и уделять больше внимания качеству рациона. В ряде регионов рестораны и сервисы доставки расширяют ассортимент блюд с пониженным содержанием соли, сахара и жиров.

Параллельно развивается сеть специализированных медицинских центров. К началу 2026 года в стране открылись более 5500 клиник здорового управления весом. Их задача — не только помогать снижать массу тела, но и предупреждать развитие диабета, гипертонии и других хронических заболеваний.

По словам заведующей отделением эндокринологии больницы Чжуншань при Китайская академия наук Ли Сяоин, ожирение остается одним из основных факторов риска многих серьезных заболеваний.

— Если взять ожирение под контроль, эти болезни можно эффективно предотвратить и лечить, — подчеркнула она.

Врачи отмечают, что все большую роль начинают играть современные препараты для лечения ожирения, однако подчеркивают, что лекарства не могут заменить здоровый образ жизни.

— Лекарство в конечном счете призвано сделать пациента здоровее, улучшить качество его жизни и продлить ее. Главное — не индекс массы тела, а сам пациент, — отметил врач Центрального госпиталя Народно-освободительной армии Китая Му Имин.

Специалисты подчеркивают, что снижение веса требует долгосрочных изменений образа жизни, а не краткосрочных ограничений.

— Похудение — это марафон, а не спринт, — напоминает специалист по клиническому питанию Ван Гуанлин.

По сути, Китай постепенно превращает борьбу с лишним весом из личной проблемы каждого человека в масштабную государственную программу, направленную на улучшение здоровья населения.