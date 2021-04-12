Улица Саина станет длиннее на три километра в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицу Саина в Алматы планируют удлинить почти на три километра. Об этом сообщил депутат маслихата города Михаил Грачев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, пробивку проведут от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара. Обновленный участок соединит северную часть пригорода с основными магистралями мегаполиса.

«В настоящее время завершается пробивка проспекта Назарбаева от Райымбека до Жансугурова. Планируется, что объект будет готов в ноябре», - рассказал депутат пресс-службе Маслихата города.

По словам депутата, также по итогам пробивки проспекта Назарбаева ожидается снижение транспортной нагрузки на 20%. Кроме того, снизится нагрузка с прилегающих магистральных улиц, соединяющих северную часть города с центральной частью.

Ранее в акимате рассказали о строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова и пробивки проспекта Абая.