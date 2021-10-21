Укреплять общенациональное единство призвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана играет важнейшую роль в укреплении национального единства. Такое мнение высказал Президент РК, председатель АНК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы все собрались в преддверии 30-летия нашей независимости. Юбилей независимости – важный исторический рубеж для Казахстана. За эти годы мы создали прочный, мощный задел, развивали нашу экономику, повышали благосостояние населения. Все это мы достигли через благодатное единство, благодаря конструктивной политике Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в нашей стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия. Его эффективность была признана мировым сообществом. Стабильность и мир в Казахстане начинаются с согласия и равенства в обществе, взаимного доверия и уважения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Кроме того, Президент напомнил, что в настоящее время существует множество вызовов, которые могут поставить под угрозу межнациональную солидарность.

«На нашей Родине сочетание разных культур является главным принципом сплоченности единой нации и неизменным стратегическим ориентиром. В современном мире немало вызовов. В этих условиях мы должны еще больше укреплять наше общенациональное единство. Только тогда мы сможем укрепить нашу государственность и покорить берега. В своем нынешнем Послании я придал особое значение необходимости укрепления единства страны. Безусловно, наша Ассамблея играет важнейшую роль в этой важной работе», - сказал Глава государства.