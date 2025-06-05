Укрепление рубля к тенге имеет все большую значимость для Казахстана — Нацбанк

— Внешний инфляционный фон складывается неблагоприятно. Основными источниками давления выступают высокая инфляция в РФ, а также рост цен на мировых продовольственных рынках, — сообщил глава Нацбанка. — По данным ФАО, в апреле индекс цен на продовольствие поднялся до 128,3 пункта, продолжая восходящий тренд с начала года. В развитых странах инфляционное давление снижается. Инфляция в ЕС замедлилась до 2,4%, в США — до 2,3%.

По его словам, несмотря на сохраняющееся напряжение в мировой торговле, Европейский центральный банк демонстрирует уверенность в достижении целевого уровня инфляции. В то время как Федеральная резервная система США занимает выжидательную позицию, не меняя ставку из-за сохраняющихся рисков и неопределенности в экономике.

— Инфляция в России показала замедление до 10,2%, но по-прежнему существенно превышает целевой уровень. В ответ Банк России продолжает жесткую политику, удерживая ключевую ставку на уровне 21%, и предполагает ее сохранение в диапазоне 19,5-21,5% в текущем году для достижения целевого ориентира к концу 2026 года, — сообщил Тимур Сулейменов.

В такой ситуации укрепление рубля к тенге становится все более значимым для Казахстана. С одной стороны, это дает ценовое преимущество отечественным производителям, особенно в обрабатывающей промышленности. С другой — из-за большого объема импорта из России усиливается давление на внутренние цены.

Кроме того, остается нестабильной ситуация на мировом нефтяном рынке. На фоне снижения спроса со стороны Китая, ожиданий роста предложения от стран ОПЕК+ и усиливающейся торговой напряженности, цены на нефть находятся под давлением.

— С учетом текущих условий в базовом сценарии прогноза в 2025 году заложена средняя цена нефти марки Brent на уровне 65 долларов за баррель, против 73 долларов в предыдущем раунде. Торговая эскалация и падение цен на нефть вновь проявили структурную зависимость от сырьевых циклов. В этих условиях особенно важно сберегательное и максимально эффективное использование ресурсов Национального фонда, — добавил председатель Нацбанка.

Как мы сообщали ранее, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. Предполагается, что она будет на этом уровне в течение всего года.