Укрепление межэтнического согласия и утверждение новых наград – что обсуждали на сессии АНК с участием Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошла пленарная сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Главы государства. Об основных моментах мероприятия расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Укрепления единства между этносами страны

«Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности. Я не раз говорил о том, что Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

По словам Главы государства, единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так, по мнению Президента, мы сможем построить наше светлое будущее.

Глава государства отметил, что наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями.

«И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность», - подчеркнул Президент.

«При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности», - добавил К. Токаев.

Борьба с провокацией

Отдельное внимание Глава государства уделил борьбе с провокационными высказывания, угрожающими стабильности межэтнических отношений в стране.

«Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций», - подчеркнул Президент.

Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам Президента, в подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа.

К. Токаев выразил мнение о том, что за годы независимости в стране сформировалась новая общенациональная идентичность, уточнив, что подлинная демократия не на словах, а на деле создает самые благоприятные условия для поступательного прогресса нации и укоренения идеи гражданственности.

«Мы можем смело утверждать, что за годы независимости у нас сформировалась новая общенациональная идентичность. В чем она проявляется и какие ее символы? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно разрабатывать искусственные идеологические концепции, заниматься интерпретациями и размышлениями. По сути, все лежит на поверхности. Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей», - сказал Глава государства.

Достижения АНК

По мнению Президента, Ассамблея народа Казахстана сыграла важную роль в политической модернизации страны и укреплении общенационального единства.

«В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике», - добавил Глава государства.

Идентичность казахстанского населения К. Токаев назвал уникальной.

«Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания. «Единство в многообразии», «Мы разные, но мы едины» – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания», - отметил К. Токаев.

Президент напомнил, что за прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию, назвав членов Ассамблеи настоящими полномочными представителями идей мира и согласия.

«Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения. Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество», - сказал Глава государства.

Не обошел Президент вниманием и роль госсимволов в узнаваемости на международной арене.

«Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства», - сказал К. Токаев.

В свою очередь, подчеркнул Глава государства, небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность.

«Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну», - добавил Президент.

Между тем, заявил Президент, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании.

«Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства, по сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны», - подчеркнул К. Токаев.

Курс на увеличение казахоговорящего населения

Отдельно Президент остановился на такой важной для нашего государства задаче, как знание государственного языка.

«Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами. Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества», - сказал К. Токаев на сессии АНК.

Между тем, по словам Главы государства, каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык.

Фото: voxpopuli.kz

Более того, Президент назвал стратегическим вопрос овладения государственным языком всеми гражданами.

«Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно», - объяснил К. Токаев.

При этом, отметил Глава государства, граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу.

Фото: ku.edu.kz

Поручения Главы государства

На сессии АНК К. Токаев озвучил ряд поручений. В частности, Глава государства поручил принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности.

По словам Президента, важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп.

«Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов. Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Правительству поручено провести комплексный анализ строительства нации.

«Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса строительства нации с соответствующими актуальными рекомендациями. (…) Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора. Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы», - поручил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул необходимость повышения правовой культуры граждан.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков. «Плюрализму – да, радикализму – нет» – этот принцип остается незыблем», - сказал Глава государства.

Творчество и награды

Надо отметить, Президент заявил о необходимости всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия в Казахстане.

«Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi



При этом, как отметил Глава государства, размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии.

Более того, К. Токаев поручил учредить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации».

«Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года. Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства», - добавил Президент.

По завершении официальной части, Глава государства лично вручил ряду казахстанцев награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Орденом «Достық» ІІ степени награждены директор Института азиатских исследований НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Гера Ким и главный редактор республиканской газеты «Коре ильбо» Константин Ким. Орденом «Құрмет» - член литовского ОО «Lituanica» Бронислав Бугинас и заместитель председателя РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири» Наринэ Микаэлян. Медаль «Шапағат» вручена преподавателю казахского языка в разговорном клубе «Сөйле» Алине Кан, председателю ОО «Белорусский культурный центр «Радима» Дмитрию Останьковичу и члену ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Юсупу Тумгоеву.

Также Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.

Фото: t.me/aqorda_resmi