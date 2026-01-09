Украина передает крупный литиевый проект инвесторам из США

Решение было принято правительственной комиссией Украины и ещё должно быть официально одобрено кабинетом министров Украины.

Среди инвесторов – Рональд Лаудер, наследник косметической империи, миллиардер и друг Дональда Трампа. Другой инвестор – энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая государственному инвестиционному агентству США.

Добринское литиевое месторождение расположено в центральной части Украины, является одним из крупнейших в стране по запасам лития. Месторождение будет разрабатываться в рамках контракта о разделе продукции, который позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в обмен на долю в добыче, распределяемую между украинским правительством и инвесторами.

Согласно соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых, половина доходов, которые украинское правительство получит от литиевого месторождения «Добра», будут направляться в совместный инвестиционный фонд. В соглашении также указано, что компания, желающая разрабатывать месторождение полезных ископаемых и нуждающаяся в дополнительных инвесторах, должна сначала представить свой проект фонду. Этот механизм призван защищать интересы американского бизнеса.

Пока неясно, какую сумму Лаудер и TechMet обязались инвестировать в разработку литиевого месторождения «Добра». В тендере была указана минимальная сумма инвестиций в размере 179 млн долларов.

Однако для того, чтобы инвестиции превратились в реальную добычу полезных ископаемых и прибыль, потребуются годы. Консорциум должен сначала провести геологическое исследование, чтобы определить истинную стоимость месторождения, а затем профинансировать оборудование и инфраструктуру, необходимые для добычи. По мнению отраслевых экспертов, обычно от момента обнаружения месторождения до начала добычи проходит около 15 лет – срок, который значительно превышает текущий президентский срок Трампа.

Ранее сообщалось, что Южная Корея начнет поставлять в США критически важный минерал – вольфрам.