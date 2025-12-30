Южная Корея начнет поставлять в США критически важный минерал

Горнодобывающая компания Almonty Industries возобновила работу рудника, который был закрыт более 30 лет назад.

Генеральный директор Almonty Industries Льюис Блэк считает, что США смогут удовлетворить спрос на вольфрам «Ради национальной безопасности США».

По заявлению Блэка, после выхода на полную мощность в новом году рудник будет производить 1,2 млн тонн вольфрамовой руды в год, что обеспечит гарантированные поставки в США на десятилетия вперёд.

Вольфрам называют «военным металлом», поскольку он способен выдерживать экстремально высокие температуры. Он нужен для производства танков, истребителей, бронебойных боеприпасов, бомб для разрушения бункеров и систем наведения ракет с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил увеличение добычи меди и цинка на Аляске.