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    15:31, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Укладку асфальта проведут на трассе возле рынка «Алтын Орда» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Асфальтирование верхнего слоя участка трассы «Алматы-Бишкек» (16-19 км) недалеко от рынка «Алтын Орда» планируют закончить летом текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «По информации Алматинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» планируется завершить асфальтирование верхнего слоя участка капитального ремонта «Алматы-Бишкек» км 16-19 летом текущего года. При этом точные сроки будут определены после государственной экспертизы откорректированного проекта», - сообщили в пресс-службе национальной компании.

    Кроме асфальтирования будут проводиться работы по устройству пешеходных дорожек, полигальной крыши надземных пешеходных переходов, покраске пешеходных переходов, установке барьерных ограждений и дорожных знаков.

    Ранее в АО «КазАвтоЖол» сообщили, когда завершится строительство второй развязки в районе рынка «Алтын Орда».

    Напомним, в конце декабря 2021 года открылось движение по новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда». На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.



    Теги:
    Дороги Транспорт Строительство Алматы
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