Укладку асфальта проведут на трассе возле рынка «Алтын Орда» в Алматы
«По информации Алматинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» планируется завершить асфальтирование верхнего слоя участка капитального ремонта «Алматы-Бишкек» км 16-19 летом текущего года. При этом точные сроки будут определены после государственной экспертизы откорректированного проекта», - сообщили в пресс-службе национальной компании.
Кроме асфальтирования будут проводиться работы по устройству пешеходных дорожек, полигальной крыши надземных пешеходных переходов, покраске пешеходных переходов, установке барьерных ограждений и дорожных знаков.
Ранее в АО «КазАвтоЖол» сообщили, когда завершится строительство второй развязки в районе рынка «Алтын Орда».
Напомним, в конце декабря 2021 года открылось движение по новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда». На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.