Укладывание асфальта в лужи возмутило павлодарцев

Кадры любительского видео опубликовали в одном из павлодарских пабликов в Instagram. Автор ролика указывает, что снимает 25 марта и задается вопросом — нужен ли вообще такой ремонт. Асфальт укладывают фактически в лужу, не просушивая и никак не подготавливая участок.

Пользователи сети, тем временем, также возмутились таким отношением к ремонту. Горожане шутят, что после такого отношения к работе результата хватит в лучшем случае на пару месяцев. Вместе с тем, нашлись и те, кто встал на защиту подрядчика. Мол, люди сами требуют нормальных дорог и им как могут, так и делают.

На ситуацию отреагировал и аким Павлодара Хасар Хабылбеков, который пояснил, что переживать за бюджетные деньги не стоит.

— Это как временная мера для обеспечения безопасного проезда. На это бюджетные средства не затрачиваются. Подрядные организации делают это за свой счет. Конечно, у некоторых жителей возникает вопросы почему где-то на влажный асфальт, где-то не вырезается асфальт. Почему такое происходит, потому что мы ставим подрядчикам задачу для обеспечения безопасного проезда перед ремонтными работами за свой счет делать временный ямочный ремонт, — пояснил аким города Павлодара Хасар Хабылбеков.

