РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Указом Президента РК Орденом «Достык» II степени награжден ректор Пекинского университета языка и культуры

    За вклад в укрепление дружбы между народами Казахстана и Китая ректор Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэн удостоен Ордена «Достык» II степени, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Указом Президента РК Орденом «Достык» II степени награжден ректор Пекинского университета языка и культуры
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Награду вручил Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

    — Сегодняшняя награда имеет особое значение, поскольку Пекинский университет языка и культуры внес весомый вклад в подготовку кадров для Казахстана. В свое время именно в этом учебном заведении получил образование Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Сегодня университет последовательно продолжает эту миссию, обучая граждан Казахстана как в Пекине, так и в своем филиале в Астане, — отметил Посол Казахстана.

    Указом Президента РК Орденом «Достык» II степени награжден ректор Пекинского университета языка и культуры
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    По его словам, филиал Пекинского университета языка и культуры в Астане, торжественно открытый в 2024 году при участии Глав двух государств, является примером результативного сотрудничества двух стран в сфере образования.

    — Достичь таких успехов стало возможным благодаря поддержке ректора Дуань Пэна и его коллектива. В октябре текущего года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев лично принял Вас в Астане и дал высокую оценку Вашему труду и деятельности университета, — подчеркнул он.

    Посол Казахстана выразил уверенность, что первые 100 казахстанских студентов, обучающихся в Астане и получающих двойные дипломы, станут посланниками дружбы и будут содействовать укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами.

    — Вручение Вам Ордена «Достык» является высокой оценкой Вашего личного вклада в превращение Пекинского университета языка и культуры в образовательный центр международного уровня, а также признанием плодов Вашего труда по укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем, — заключил Посол Казахстана.

    В своем выступлении ректор Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэн выразил искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, Министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку, Послу РК в КНР Шахрату Нурышеву и коллективу Посольства Казахстана в Китае.

    — Орден «Достык» является не только высокой честью, но и серьезной ответственностью. Я приму эту награду как знак глубокого доверия и дружбы народа Казахстана и продолжу вести Пекинский университет языка и культуры по пути служения образованию и культуре, внося вклад в укрепление казахско-китайской дружбы и взаимное обогащение цивилизаций, — отметил он.

    Ректор Дуань Пэн подчеркнул, что в следующем году Казахстан и Китай отметят тридцать четвертую годовщину установления дипломатических отношений.

    — Стоя на новом этапе, Пекинский университет языка и культуры готов и далее использовать свои преимущества в сфере языкового образования и гуманитарных обменов, продолжая совместно с партнерами из Казахстана продвигать механизмы высокоуровневых гуманитарных контактов и вносить новый импульс в развитие двусторонних отношений, — подчеркнул он.

    Указом Президента РК Орденом «Достык» II степени награжден ректор Пекинского университета языка и культуры
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Напомним, филиал Пекинского университета языка и культуры открыт в 2024 году на базе Международного университета Астана.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры

    Теги:
    Казахстан Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают