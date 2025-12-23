Указом Президента РК Орденом «Достык» II степени награжден ректор Пекинского университета языка и культуры

Награду вручил Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

— Сегодняшняя награда имеет особое значение, поскольку Пекинский университет языка и культуры внес весомый вклад в подготовку кадров для Казахстана. В свое время именно в этом учебном заведении получил образование Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Сегодня университет последовательно продолжает эту миссию, обучая граждан Казахстана как в Пекине, так и в своем филиале в Астане, — отметил Посол Казахстана.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

По его словам, филиал Пекинского университета языка и культуры в Астане, торжественно открытый в 2024 году при участии Глав двух государств, является примером результативного сотрудничества двух стран в сфере образования.

— Достичь таких успехов стало возможным благодаря поддержке ректора Дуань Пэна и его коллектива. В октябре текущего года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев лично принял Вас в Астане и дал высокую оценку Вашему труду и деятельности университета, — подчеркнул он.

Посол Казахстана выразил уверенность, что первые 100 казахстанских студентов, обучающихся в Астане и получающих двойные дипломы, станут посланниками дружбы и будут содействовать укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами.

— Вручение Вам Ордена «Достык» является высокой оценкой Вашего личного вклада в превращение Пекинского университета языка и культуры в образовательный центр международного уровня, а также признанием плодов Вашего труда по укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем, — заключил Посол Казахстана.

В своем выступлении ректор Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэн выразил искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, Министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку, Послу РК в КНР Шахрату Нурышеву и коллективу Посольства Казахстана в Китае.

— Орден «Достык» является не только высокой честью, но и серьезной ответственностью. Я приму эту награду как знак глубокого доверия и дружбы народа Казахстана и продолжу вести Пекинский университет языка и культуры по пути служения образованию и культуре, внося вклад в укрепление казахско-китайской дружбы и взаимное обогащение цивилизаций, — отметил он.

Ректор Дуань Пэн подчеркнул, что в следующем году Казахстан и Китай отметят тридцать четвертую годовщину установления дипломатических отношений.

— Стоя на новом этапе, Пекинский университет языка и культуры готов и далее использовать свои преимущества в сфере языкового образования и гуманитарных обменов, продолжая совместно с партнерами из Казахстана продвигать механизмы высокоуровневых гуманитарных контактов и вносить новый импульс в развитие двусторонних отношений, — подчеркнул он.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Напомним, филиал Пекинского университета языка и культуры открыт в 2024 году на базе Международного университета Астана.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры.