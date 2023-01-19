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Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней подписал Глава государства

19 Января 2023, 16:05
Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней подписал Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

3. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 19 января 2023 года

№ 105


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