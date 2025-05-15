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    23:31, 14 Май 2025 | GMT +5

    Уиткофф провел встречу в Дохе с семьями израильских заложников

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился в Дохе с семьями израильских заложников, которых удерживает в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Стивен Уиткофф
    Фото: Arabnews / x.com

    Напомним, Стив Уиткофф прибыл в Доху в составе делегации Дональда Трампа.

    — Состоялась встреча между спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, катарскими официальными лицами и семьями заложников, — сказал собеседник канала  Al Jazeera

    Встреча продолжалась 2,5 часа, уточнил источник телеканала.

    — По его словам, недавно освобожденный из сектора Газа израильский заложник Идан Александр, имеющий также гражданство США, не смог приехать в Доху по состоянию здоровья, — сообщил телеканал со ссылкой на источник.

    Ранее спецпосланник президента США подтвердил, что поедет в Стамбул вместе с Рубио в пятницу.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости ХАМАС Израиль США
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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