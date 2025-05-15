Уиткофф провел встречу в Дохе с семьями израильских заложников

Напомним, Стив Уиткофф прибыл в Доху в составе делегации Дональда Трампа.

— Состоялась встреча между спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, катарскими официальными лицами и семьями заложников, — сказал собеседник канала Al Jazeera.

Встреча продолжалась 2,5 часа, уточнил источник телеканала.

— По его словам, недавно освобожденный из сектора Газа израильский заложник Идан Александр, имеющий также гражданство США, не смог приехать в Доху по состоянию здоровья, — сообщил телеканал со ссылкой на источник.

Ранее спецпосланник президента США подтвердил, что поедет в Стамбул вместе с Рубио в пятницу.