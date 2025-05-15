Уиткофф подтверждает, что поедет в Стамбул вместе с Рубио в пятницу

Сейчас Стив Уиткофф находится в столице Катара Дохе.

Из слов Уиткоффа неясно, приедет ли в Турцию посланник по Украине и России Кит Келлог. Келлог до сих пор ни разу публично не встречался с российскими представителями, но многие СМИ в последние писали, что он приедет в Стамбул вместе с Уиткоффом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.