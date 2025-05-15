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    22:20, 14 Май 2025 | GMT +5

    Уиткофф подтверждает, что поедет в Стамбул вместе с Рубио в пятницу

    Также, по словам спецпосланника президента США, на переговоры в пятницу приедет госсекретарь США Марко Рубио, о чем ранее говорил сам Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Рубио и Уиткофф
    Фото: indiatimes.com

    Сейчас Стив Уиткофф находится в столице Катара Дохе.

    Из слов Уиткоффа неясно, приедет ли в Турцию посланник по Украине и России Кит Келлог. Келлог до сих пор ни разу публично не встречался с российскими представителями, но многие СМИ в последние писали, что он приедет в Стамбул вместе с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.

    Теги:
    Украина Турция Мировые новости Россия США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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