Уиткофф подтверждает, что поедет в Стамбул вместе с Рубио в пятницу
Также, по словам спецпосланника президента США, на переговоры в пятницу приедет госсекретарь США Марко Рубио, о чем ранее говорил сам Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Сейчас Стив Уиткофф находится в столице Катара Дохе.
Из слов Уиткоффа неясно, приедет ли в Турцию посланник по Украине и России Кит Келлог. Келлог до сих пор ни разу публично не встречался с российскими представителями, но многие СМИ в последние писали, что он приедет в Стамбул вместе с Уиткоффом.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая.
Напомним, Стамбул готовится к решающим переговорам России и Украины при участии США.