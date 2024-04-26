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    13:50, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Угрозу взрыва предотвратили пожарные в районе ВОАД в Алматы

    пожар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Медеуском районе Алматы горели дом и хозпостройка, расположенные вдоль Восточной объездной дороги, пожарные эвакуировали газовые баллоны и предотвратили угрозу взрыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео густого дыма от пожара сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть.

    По данным ДЧС Алматы, в 12:20 силы и средства направлены по повышенному номеру на сообщение о горении частного дома по улице Оренбургская Медеуского района.

    — По прибытии первых подразделений через семь минут обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по улице Оренгбургская. В ходе разведки и тушения эвакуированы газовые баллоны, тем самым предотвращена угроза взрыва. Принятыми мерами достигнута локализация в течение 31 минуты. Пожар ликвидирован в 13:23. Производится разборка и пролив конструкций, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В ликвидации возгорания задействованы 32 человека личного состава и 10 единиц техники и службы взаимодействия города.

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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