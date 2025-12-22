Угрозы в соцсетях — фейк: безопасность карагандинских школьников обеспечена

Тревожные сообщения активно пересылали друг другу родители школьников, обсуждая возможную опасность и делясь неподтвержденными сведениями. По информации полиции, все сигналы были оперативно проверены, фактов, указывающих на реальную угрозу, выявлено не было.

Несмотря на это, в школах города приняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения находятся под контролем, дежурство полицейских усилено, обстановка отслеживается в постоянном режиме. Учебный процесс продолжается в штатном формате.

Параллельно правоохранительные органы устанавливают источник ложной информации.

Скрин о родителей учащихся

Именно фейковые сообщения стали причиной паники в родительских чатах и социальных сетях. В полиции напомнили, что распространение заведомо ложных сведений, вызывающих общественную тревогу, может повлечь серьезную ответственность, вплоть до уголовной.

Родителей призывают сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять непроверенные сообщения, ориентируясь исключительно на официальные источники информации. Ситуация остается на контроле полиции.

