Угрозы в соцсетях — фейк: безопасность карагандинских школьников обеспечена
21 декабря сообщения о якобы готовящихся атаках на школы Караганды стремительно разошлись по соцсетям и по родительским чатам, вызвав волну паники. Проверка показала: информация не соответствует действительности, угрозы безопасности детей нет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Тревожные сообщения активно пересылали друг другу родители школьников, обсуждая возможную опасность и делясь неподтвержденными сведениями. По информации полиции, все сигналы были оперативно проверены, фактов, указывающих на реальную угрозу, выявлено не было.
Несмотря на это, в школах города приняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения находятся под контролем, дежурство полицейских усилено, обстановка отслеживается в постоянном режиме. Учебный процесс продолжается в штатном формате.
Параллельно правоохранительные органы устанавливают источник ложной информации.
Именно фейковые сообщения стали причиной паники в родительских чатах и социальных сетях. В полиции напомнили, что распространение заведомо ложных сведений, вызывающих общественную тревогу, может повлечь серьезную ответственность, вплоть до уголовной.
Родителей призывают сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять непроверенные сообщения, ориентируясь исключительно на официальные источники информации. Ситуация остается на контроле полиции.
