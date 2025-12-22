РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:23, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Угрозы в соцсетях — фейк: безопасность карагандинских школьников обеспечена

    21 декабря сообщения о якобы готовящихся атаках на школы Караганды стремительно разошлись по соцсетям и по родительским чатам, вызвав волну паники. Проверка показала: информация не соответствует действительности, угрозы безопасности детей нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    Тревожные сообщения активно пересылали друг другу родители школьников, обсуждая возможную опасность и делясь неподтвержденными сведениями. По информации полиции, все сигналы были оперативно проверены, фактов, указывающих на реальную угрозу, выявлено не было.

    Несмотря на это, в школах города приняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения находятся под контролем, дежурство полицейских усилено, обстановка отслеживается в постоянном режиме. Учебный процесс продолжается в штатном формате.

    Параллельно правоохранительные органы устанавливают источник ложной информации.

    с
    Скрин о родителей учащихся

    Именно фейковые сообщения стали причиной паники в родительских чатах и социальных сетях. В полиции напомнили, что распространение заведомо ложных сведений, вызывающих общественную тревогу, может повлечь серьезную ответственность, вплоть до уголовной.

    Родителей призывают сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять непроверенные сообщения, ориентируясь исключительно на официальные источники информации. Ситуация остается на контроле полиции.

    Ранее сообщалось, что студент алматинского вуза ранил ножом преподавателя. 

    Теги:
    Полиция Караганда Безопасность школа
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают