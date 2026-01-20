Угрозы Трампа могут спровоцировать «спираль эскалации» в мировой экономике — МВФ

Как сообщает ВВС, экономический надзорный орган заявил, что, по прогнозам, глобальный экономический рост в этом году достигнет 3,3% — что выше предыдущего прогноза в 3,1% — а затем немного замедлится до 3,2% в 2027 году.

В докладе МВФ говорится, что мировой экономике способствовали «попутные ветры, возникающие благодаря резкому росту инвестиций в технологии, включая искусственный интеллект (ИИ)».

Однако в докладе отмечается, что риски для глобальных перспектив «по-прежнему смещены в сторону снижения», и содержится предупреждение о том, что если ожидания относительно роста ИИ окажутся чрезмерно оптимистичными, это может спровоцировать резкую коррекцию рынка.

Как пишет The Guardian, еще одним возможным риском, отмеченным МВФ, является то, что «торговая напряженность может обостриться, продлевая неопределенность и оказывая более сильное давление на экономическую активность». Фонда заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии рискуют спровоцировать «спираль эскалации», которая нанесет ущерб мировой экономике и приведет к резкому падению цен на финансовых рынках.

Ранее МВФ высоко оценил прогресс Казахстана в экономических реформах.