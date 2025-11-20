МВФ высоко оценил прогресс Казахстана в экономических реформах

В ходе диалога вице-премьер выразил признательность МВФ за регулярную аналитическую работу в рамках Статей Соглашения МВФ, проведение консультаций и оказание технической помощи государственным органам Казахстана, включая Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

— Наше долгосрочное партнерство с МВФ играет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности и формировании устойчивой архитектуры экономического роста. Рекомендации Фонда помогают нам принимать взвешенные решения, а наше сотрудничество содействует продвижению институциональных реформ и совершенствованию макроэкономической и макропруденциальной политики, — отметил Серик Жумангарин.

Фото: primeminister.kz

Он проинформировал главу миссии МВФ о ходе реализации структурных реформ, включая вступившие в силу Бюджетный и Налоговый кодексы, развитии финансового рынка, а также ключевых направлениях новой Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР на 2026–2028 годы. Вице-премьер также представил обновленные макропоказатели: по итогам 2024 года рост ВВП составил 4,8%, а за 10 месяцев 2025 года — 6,4%.

Али Аль-Эйд высоко оценил уровень сотрудничества МВФ с Казахстаном и отметил значимый прогресс страны в проведении налоговых реформ, укреплении фискальной позиции, поддержании высоких темпов экономического роста и формировании долгосрочного стратегического видения. В то же время он подчеркнул необходимость дальнейшего снижения инфляции, отметив ее многокомпонентный характер и влияние внешних факторов.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, включая укрепление аналитического и экспертного обмена, а также развитие совместной работы по поддержанию устойчивого экономического роста.

Встреча прошла в конструктивной и партнерской атмосфере, подтвердив взаимный настрой на продолжение тесного диалога и углубление сотрудничества между Казахстаном и Международным валютным фондом.