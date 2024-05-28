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    22:06, 27 Май 2024 | GMT +6

    Угрозы подтопления домов нет - аким успокоил жителей Конаева

    Угрозы подтопления домов нет - аким успокоил жителей Конаева
    Фото: акимат Алматинской области

    Аким Конаева Асхат Бердиханов проверил готовность аварийно-спасательной службы в связи с ситуацией на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата Алматинской области, на территории Конаева порывы ветра с восточного направления достигали скорости до 24 метров в секунду, в результате на пляжах водохранилища произошел подъем воды под действием волн.

    - Хотим отметить, что в настоящее время на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов нет, ситуация находится под строгим контролем акимата города и городского управления по чрезвычайным ситуациям, - проинформировали в пресс-службе акимата региона.

    По данным Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, на 27 мая уровень Капшагайского водохранилища составил 478,98 метров, объем - 18 млрд 420 млн кубометров, средний приток воды из реки Или - 586 кубометров в секунду, сброс воды с Капшагайской ГЭС - 900 кубометров в секунду.

    Ранее жители Конаева обеспокоились подъемом уровня воды в Капшагайском водохранилище. Они в соцсетях опубликовали видео, на котором вода заливает дорогу.

    Теги:
    Регионы Водохранилище Алматинская область Капчагай Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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