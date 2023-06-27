Угроза высокой пожарной опасности сохраняется в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Самат Асаинов призвал граждан соблюдать меры пожарной безопасности с целью снижения риска возникновения природных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со штормовым предупреждением «Казгидромет» в окрестностях города Алматы сохраняется высокая пожарная опасность», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций Самат Асаинов.

Он отметил, что департаментом, в целях профилактики пожаров в горно-лесной местности, выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений.

«Для профилактики пожаров в горах также на постоянной основе применяется беспилотный летательный аппарат, оснащенный тепловизионными камерами для мониторинга розжига костров и устройством для оповещения отдыхающего населения о мерах пожарной безопасности, также применяется автомобиль оповещения», - добавил он.

По его словам, зачастую прямо или косвенно виновниками природных пожаров являются люди, причиной природных пожаров может быть непотушенный костер, выброшенный окурок или спички, даже оставленная стеклянная бутылка или тара, которая при попадании прямых солнечных лучей может сыграть как источник зажигания.

В ДЧС напомнили, что в Иле-Алатауском национальном парке имеются 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов), на территории ущелья Алмаарасан - 12 мест, вдоль речки Большая Алматинка, речки Казачка, на Бутаковке - 2 места.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить жителям и гостям Алматы простые правила пожарной безопасности в горно-лесной местности: не оставляйте и вывозите за собой мусор в местах отдыха, которые могут стать причиной возгораний. Не бросайте горящие спички, окурки, не выжигайте сухую траву, не допускайте разведение костров, не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в неотведенных для этих целей местах. Хочу отметить, что защита лесов от пожаров – это наш общий приоритет, мы должны работать вместе, чтобы защитить наши леса от пожаров», - сказал Самат Асаинов.

Он добавил, что с начала этого года в горно-лесной зоне на территории более 3 гектаров произошло два пожара (в 2022 году – 1 пожар, площадью 3 гектара).

В ДЧС предупреждают, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на территориях особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), а в случаях наступления иных тяжких последствии предусмотрена уголовная ответственность в рамках Уголовного кодекса Республики Казахстан.