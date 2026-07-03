Угроза селей объявлена в горных районах области Жетысу

В горных и предгорных районах области Жетысу с 3 по 5 июля ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС региона, в период интенсивных осадков существует вероятность подъема уровня воды в реках, формирования селевых потоков, а также локальных подтоплений.

— Рекомендуем воздержаться от посещения берегов рек и озер, отказаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать меры безопасности, — сообщили в ДЧС.

Спасатели также призывают регулярно следить за прогнозами погоды и официальными штормовыми предупреждениями, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по номеру 112.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, порывистым ветром и возможным градом.