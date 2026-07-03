Какая погода ждет казахстанцев в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 4–6 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В ближайшие дни на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов.

Прогнозируются дожди с грозами, весь период на севере, 4 июля на северо-западе, 4-5 июля на юго-востоке, в центре, 5-6 июля на востоке ожидаются сильные дожди.

По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал.

На юге Казахстана прогнозируется пыльная буря, на севере республики в ночные и утренние часы ожидаются туманы. В большинстве областей ожидается постепенное повышение температур. Днем 5-6 июля на западе, в центре республики ожидается сильная жара до 35-39°C, на юго-западе — до 40°C, на северо-западе — до 35°C. Весь период на востоке сохранится сильная жара до 35-37°C.

Ранее сообщалось, что Казахстан в июле ждут погодные контрасты: от ливней до экстремальной жары.