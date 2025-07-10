Угроз для макроэкономической стабильности Казахстана мы не предвидим — эксперт

Как сообщил главный экономист фонда Сергей Улатов, экономика Казахстана сохраняет устойчивость к внешним шокам. По его словам, макроэкономический прогноз был частично пересмотрен с учетом волатильности, наблюдавшейся в апреле текущего года на фоне торговых войн, инициированных США. В этот период усилились спекуляции о возможных последствиях для глобального роста.

— Мы прогнозируем рост экономики Казахстана примерно на 5% в этом году. В среднесрочной перспективе темпы роста также останутся на уровне около 5%. При этом сохраняются определенные проблемы, в частности, связанные с инфляционным давлением. Мы видим, что инфляция начинает ускоряться в Казахстане, и инфляционное давление начинает возрастать. Это, прежде всего, связано с тем, что мы наблюдаем небольшой перегрев внутреннего спроса, который обусловлен, в том числе, стимулирующей бюджетной политикой и небольшой несогласованностью между денежно-кредитной и бюджетной политикой. И на самом деле это может представлять определенный вызов для экономики Казахстана. Как видим — и Национальный банк Казахстана, и Министерство финансов работают вместе и, по большому счету, пытаются привести экономику к сбалансированному росту, — отметил экономист.

Согласно прогнозу ЕФСР, в 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026–2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя (7-9%), а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами.

— Я думаю, что каких-то угроз для макроэкономической и финансовой стабильности экономики Казахстана мы не предвидим. Поэтому все будет более-менее нормально, но при этом долгосрочные вызовы всё равно остаются, — добавил Сергей Улатов.

Ранее Премьер-министр РК сообщил о 6-процентном росте ВВП и возврате инвестиций в сектор ГСМ.

Также стало известно, что Казахстан превысил план по снижению энергоемкости ВВП к 2025 году.