Казахстан превысил план по снижению энергоемкости ВВП к 2025 году

Энергоемкость ВВП – это показатель, который отражает, сколько энергии тратит страна на производство единицы экономической продукции. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее используется энергия в экономике.

Для сравнения, в 2008 году Казахстан тратил на тысячу долларов ВВП 0,518 тонны нефтяного эквивалента. Таким образом, за 15 лет показатель снизился на 39%. Это означает, что страна стала экономить больше энергии при том же объеме производства товаров и услуг.

Снижение энергоемкости — один из ключевых ориентиров государственной политики в сфере энергосбережения. В утвержденной Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности стояла цель: сократить энергоемкость ВВП на 25% к 2025 году по сравнению с уровнем 2008 года.

По данным за 2023 год, эта цель уже перевыполнена. Это говорит о том, что Казахстан движется в направлении более рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, что важно как для устойчивости экономики, так и для экологии.

Как указано в Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан, целевым ориентиром является снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2025 году от уровня 2008 года.

Какое место занимает Казахстан по энергоемкости ВВП среди стран СНГ можно узнать здесь.

Кроме того, корреспондент Kazinform разбирался, почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы.