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    13:12, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан превысил план по снижению энергоемкости ВВП к 2025 году

    В 2023 году в Казахстане на производство каждой тысячи долларов валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем потреблялось 0,3156 тонны нефтяного эквивалента топлива. Об этом сообщается в данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    статистика
    Фото: ЎР миллий статистика қўмитаси

    Энергоемкость ВВП – это показатель, который отражает, сколько энергии тратит страна на производство единицы экономической продукции. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее используется энергия в экономике.

    Для сравнения, в 2008 году Казахстан тратил на тысячу долларов ВВП 0,518 тонны нефтяного эквивалента. Таким образом, за 15 лет показатель снизился на 39%. Это означает, что страна стала экономить больше энергии при том же объеме производства товаров и услуг.

    Снижение энергоемкости — один из ключевых ориентиров государственной политики в сфере энергосбережения. В утвержденной Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности стояла цель: сократить энергоемкость ВВП на 25% к 2025 году по сравнению с уровнем 2008 года.

    По данным за 2023 год, эта цель уже перевыполнена. Это говорит о том, что Казахстан движется в направлении более рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, что важно как для устойчивости экономики, так и для экологии.

    Как указано в Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан, целевым ориентиром является снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2025 году от уровня 2008 года.

    Какое место занимает Казахстан по энергоемкости ВВП среди стран СНГ можно узнать здесь.

    Кроме того, корреспондент Kazinform разбирался, почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы.

    Теги:
    ВВП Экономика Статистика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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