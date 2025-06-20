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    10:10, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Рейтинг по энергоемкости ВВП: какое место занимает Казахстан?

    Несмотря на постепенное снижение энергоемкости, Казахстан отстает от стран с наиболее эффективным использованием энергии в СНГ. Какое место занимает республика в региональном рейтинге? Узнавал корреспондент агентства Kazinform.

    рост ВВП
    Фото: freepik

    В 2022 году, по данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была выше в 3,3 раза. Среди стран СНГ Казахстан занимает четвертое место уступая Армении, Таджикистану и Азербайджану.

    Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством промышленности и строительства корреспонденту Kazinform, Казахстан демонстрирует умеренное, но стабильное снижение энергоемкости:

    • В 2021 году показатель составлял 0,320 т.н.э. на 1000 долларов США;

    • В 2022 – 0,315;

    • В 2023 – 0,3156, что практически соответствует уровню предыдущего года.

    ВВП
    Фото: Kazinform

    Казахстан пока отстает от стран с лучшими показателями в регионе, однако значительно опережает ряд государств с крайне высокими уровнями энергоемкости, таких как Туркменистан, Украина и Россия.

    Почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы? Подробнее здесь.

    Ранее глава KEGOC Наби Айтжанов рассказал о том, что делается для интеграции ВИЭ в энергосистему Казахстана.

    Теги:
    ВВП Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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