Рейтинг по энергоемкости ВВП: какое место занимает Казахстан?

В 2022 году, по данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была выше в 3,3 раза. Среди стран СНГ Казахстан занимает четвертое место уступая Армении, Таджикистану и Азербайджану.

Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством промышленности и строительства корреспонденту Kazinform, Казахстан демонстрирует умеренное, но стабильное снижение энергоемкости:

• В 2021 году показатель составлял 0,320 т.н.э. на 1000 долларов США;

• В 2022 – 0,315;

• В 2023 – 0,3156, что практически соответствует уровню предыдущего года.

Фото: Kazinform

Казахстан пока отстает от стран с лучшими показателями в регионе, однако значительно опережает ряд государств с крайне высокими уровнями энергоемкости, таких как Туркменистан, Украина и Россия.

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Ранее глава KEGOC Наби Айтжанов рассказал о том, что делается для интеграции ВИЭ в энергосистему Казахстана.