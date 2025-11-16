РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Уголовную ответственность с 13 лет намерены ввести в Швеции

    Швеция хочет снизить возраст наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за роста числа насильственные преступлений, совершаемых подростками, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Уголовную ответственность с 13 лет хотят ввести в Швеции
    Фото: Pexels

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собирается добиться снижения с 15 до 13 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления, включая убийства и поджоги. Правительство в октябре представило соответствующий законопроект.

    — Так власти в Стокгольме реагируют на рост числа преступлений со смертельным исходом, связанных с деятельностью криминальных группировок. Поскольку лица младше 15 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности, следственные органы обнаружили, что преступные сети все чаще вербуют детей для участия в перестрелках и поставках оружия, — пишет издание.

    Ранее шведское правительство заявило о планах создать в тюрьмах специальные места для содержания под стражей подростков в возрасте от 15 до 17 лет. В новом, более жестком законопроекте предлагается расширить этот план, включив в него создание центров содержания под стражей для детей 13 и 14 лет.

    По данным минюста Швеции, такие учреждения должны начать принимать малолетних преступников уже со следующего лета. Власти надеются, что такие меры позволят закрыть лазейку, которой пользуются криминальные группировки.

    Напомним, 15 ноября автобус в Стокгольме врезался в очередь на автобусной остановке.

    Анастасия Палагутина
    Автор
