Двухэтажный автобус врезался в остановку в Стокгольме: есть жертвы

Власти пытаются установить личности погибших.

Инцидент произошел в час пик на улице Валхаллавеген в районе Эстермальм на востоке Стокгольма около 15:00 по местному времени.

Что стало причиной несчастного случая, пока неизвестно.

В заявлении полиции говорится, что инцидент рассматривается пока как непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Как уточнила официальный представитель полиции Надя Нортон, водитель автобуса был задержан.

Шведская телекомпания SVT сообщила, что двухэтажный автобус принадлежал компании Transdev, которая обеспечивает автобусные перевозки в северных районах столицы. В момент аварии автобус не выполнял рейс, поэтому в автобусе находился только водитель.

Владелец магазина на улице, где произошла авария, стал свидетелем происшествия. Он сообщил SVT, что автобус врезался в столб перед автобусной остановкой. По его словам, несколько человек с криками вбежали в его магазин.

Газета Expressen приводит слова женщины, которая стала свидетельницей аварии. По ее словам, автобус буквально «снес целую очередь на автобусной остановке».

