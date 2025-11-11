Автобус с туристами попал в аварию в Египте, есть погибшие
В результате столкновения автобуса и грузовика в Египте пострадали 39 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Среди пострадавших 27 россиян.
Как пишет местное издание Al Masry Al Youm, двое пострадавших, включая водителя, скончались. Среди погибших гражданка России, эту информацию также подтвердило Генконсульство РФ в Хургаде.
По данным издания, кроме россиян в автобусе находились граждане Литвы и Финляндии, а также египтяне. На место происшествия было направлено несколько скорых, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Известно, что туристическая группа направлялась на экскурсию из Хургады в Каир для посещения археологических объектов. Начато расследование по факту гибели и ранения иностранных граждан и египтян.
Ранее сообщалось, что на реке Нил в Египте загорелся туристический круизный лайнер, в результате чего пришлось эвакуировать более 200 отдыхающих.