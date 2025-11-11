РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:48, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автобус с туристами попал в аварию в Египте, есть погибшие

    В результате столкновения автобуса и грузовика в Египте пострадали 39 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА. 

    Автобус с туристами попал в аварию в Египте, есть погибшие
    Фото: АР Photo

    Среди пострадавших 27 россиян. 

    Как пишет местное издание Al Masry Al Youm, двое пострадавших, включая водителя, скончались. Среди погибших гражданка России, эту информацию также подтвердило Генконсульство РФ в Хургаде.

    По данным издания, кроме россиян в автобусе находились граждане Литвы и Финляндии, а также египтяне. На место происшествия было направлено несколько скорых, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Известно, что туристическая группа направлялась на экскурсию из Хургады в Каир для посещения археологических объектов. Начато расследование по факту гибели и ранения иностранных граждан и египтян.

    Ранее сообщалось, что на реке Нил в Египте загорелся туристический круизный лайнер, в результате чего пришлось эвакуировать более 200 отдыхающих. 

     

    Теги:
    ДТП Мировые новости Египет Авария
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают