Автобус с туристами попал в аварию в Египте, есть погибшие

Среди пострадавших 27 россиян.

Как пишет местное издание Al Masry Al Youm, двое пострадавших, включая водителя, скончались. Среди погибших гражданка России, эту информацию также подтвердило Генконсульство РФ в Хургаде.



По данным издания, кроме россиян в автобусе находились граждане Литвы и Финляндии, а также египтяне. На место происшествия было направлено несколько скорых, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.



Известно, что туристическая группа направлялась на экскурсию из Хургады в Каир для посещения археологических объектов. Начато расследование по факту гибели и ранения иностранных граждан и египтян.

