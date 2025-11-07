Уголовное дело возбуждено против экс-президента Грузии

Как заявил Генеральный прокурор Грузии Георгий Гвараквидзе на специальном брифинге, следственные органы — Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел — провели совместное расследование, в ходе которого были выявлены признаки преступлений, направленных против конституционного строя и национальной безопасности страны.

— Возбуждено уголовное производство в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Элены Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, — сообщил Георгий Гвараквидзе.

По данным прокуратуры, указанные лица подозреваются в саботаже, содействии иностранному государству во враждебной деятельности, финансировании действий, направленных против конституционного строя и основ национальной безопасности, а также в публичных призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти.

В заявлении отмечается, что отдельные оппозиционные лидеры, действуя вопреки государственным интересам, передавали иностранным структурам ложные сведения о нефтепоставках и военной сфере. Эти действия, как установило следствие, привели к введению рядом стран санкций против около 300 граждан Грузии, включая госслужащих и предпринимателей.

Прокуратура установила, что после парламентских выборов 2024 года лидеры оппозиции пытались радикализировать протестное движение.

Михаил Саакашвили, по данным следствия, через социальные сети и видеозаявления призывал сторонников к насильственным действиям и захвату государственных объектов.

Согласно материалам следствия, Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии — в призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе — по статьям 318 и 319, предусматривающим ответственность за саботаж и содействие иностранному государству во враждебной деятельности.

Элена Хоштария обвиняется по статьям 318, 319 и 321, а Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по статье 318 («Саботаж»).

Прокуратура намерена в установленном порядке обратиться в суд с соответствующими ходатайствами. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют запретить деятельность партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

В марте бывшего президента страны приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн).