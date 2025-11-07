РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбуждено против экс-президента Грузии

    Генеральная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего президента Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных политиков по фактам преступлений против государства, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал

    Уголовное дело возбуждено против экс-президента Грузии
    Фото: Генеральная прокуратура Грузии

    Как заявил Генеральный прокурор Грузии Георгий Гвараквидзе на специальном брифинге, следственные органы — Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел — провели совместное расследование, в ходе которого были выявлены признаки преступлений, направленных против конституционного строя и национальной безопасности страны.

    — Возбуждено уголовное производство в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Элены Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, — сообщил Георгий Гвараквидзе.

    По данным прокуратуры, указанные лица подозреваются в саботаже, содействии иностранному государству во враждебной деятельности, финансировании действий, направленных против конституционного строя и основ национальной безопасности, а также в публичных призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти.

    В заявлении отмечается, что отдельные оппозиционные лидеры, действуя вопреки государственным интересам, передавали иностранным структурам ложные сведения о нефтепоставках и военной сфере. Эти действия, как установило следствие, привели к введению рядом стран санкций против около 300 граждан Грузии, включая госслужащих и предпринимателей.

    Прокуратура установила, что после парламентских выборов 2024 года лидеры оппозиции пытались радикализировать протестное движение. 

    Михаил Саакашвили, по данным следствия, через социальные сети и видеозаявления призывал сторонников к насильственным действиям и захвату государственных объектов.

    Согласно материалам следствия, Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии — в призывах к насильственному изменению конституционного строя.

    Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе — по статьям 318 и 319, предусматривающим ответственность за саботаж и содействие иностранному государству во враждебной деятельности.

    Элена Хоштария обвиняется по статьям 318, 319 и 321, а Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по статье 318 («Саботаж»).

    Прокуратура намерена в установленном порядке обратиться в суд с соответствующими ходатайствами. Следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют запретить деятельность партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

    В марте бывшего президента страны приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн).

    Теги:
    Грузия Мировые новости Уголовное дело
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают