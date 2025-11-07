Уголовное дело возбуждено против экс-президента Грузии
Генеральная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего президента Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных политиков по фактам преступлений против государства, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал.
Как заявил Генеральный прокурор Грузии Георгий Гвараквидзе на специальном брифинге, следственные органы — Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел — провели совместное расследование, в ходе которого были выявлены признаки преступлений, направленных против конституционного строя и национальной безопасности страны.
— Возбуждено уголовное производство в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Элены Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, — сообщил Георгий Гвараквидзе.
По данным прокуратуры, указанные лица подозреваются в саботаже, содействии иностранному государству во враждебной деятельности, финансировании действий, направленных против конституционного строя и основ национальной безопасности, а также в публичных призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти.
В заявлении отмечается, что отдельные оппозиционные лидеры, действуя вопреки государственным интересам, передавали иностранным структурам ложные сведения о нефтепоставках и военной сфере. Эти действия, как установило следствие, привели к введению рядом стран санкций против около 300 граждан Грузии, включая госслужащих и предпринимателей.
Прокуратура установила, что после парламентских выборов 2024 года лидеры оппозиции пытались радикализировать протестное движение.
Михаил Саакашвили, по данным следствия, через социальные сети и видеозаявления призывал сторонников к насильственным действиям и захвату государственных объектов.
Согласно материалам следствия, Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии — в призывах к насильственному изменению конституционного строя.
Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе — по статьям 318 и 319, предусматривающим ответственность за саботаж и содействие иностранному государству во враждебной деятельности.
Элена Хоштария обвиняется по статьям 318, 319 и 321, а Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по статье 318 («Саботаж»).
Прокуратура намерена в установленном порядке обратиться в суд с соответствующими ходатайствами. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют запретить деятельность партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
В марте бывшего президента страны приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн).