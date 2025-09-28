В Грузии намерены запретить партию экс-президента Саакашвили

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что этот шаг является частью демократического и законного процесса укрепления стабильности и правопорядка в стране.

— В октябре в Конституционный суд будет подан иск о признании неконституционными всех партий, которые подразумеваются под коллективным «Национальным движением». Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд, — отметил Кобахидзе.

Инициатива получила поддержку парламентского большинства и партии «Грузинская мечта».

Председатель временной следственной комиссии Теа Цулукиани сообщила, что выводы работы комиссии легли в основу решения начать правовые процедуры, направленные на запрет политической деятельности «Единого национального движения» и его членов. По ее словам, действия этой партии противоречат основам конституционного строя и национальной безопасности Грузии.

Власти Грузии подчеркивают, что такой шаг призван обеспечить защиту суверенитета и стабильного развития страны, исключить угрозы внутренней безопасности и укрепить демократические институты.

«Грузинская мечта» и парламентское большинство рассматривают это решение как необходимую меру для сохранения общественного порядка и дальнейшего прогресса Грузии.

Ожидается, что в ближайшее время Конституционный суд приступит к рассмотрению представленного иска. Власти призывают всех граждан сохранять спокойствие и уверенность в том, что принимаемые меры направлены исключительно на защиту интересов государства и общества.

Ранее сообщалось, что власти Грузии завершили регистрацию партий на муниципальные выборы, назначенные на 4 октября.