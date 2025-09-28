РУ
    21:00, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Грузии намерены запретить партию экс-президента Саакашвили

    В октябре текущего года в Конституционный суд Грузии будет направлен иск с целью признания неконституционной деятельности партии «Единое национальное движение», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: 1TV.ge

    Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что этот шаг является частью демократического и законного процесса укрепления стабильности и правопорядка в стране. 

    — В октябре в Конституционный суд будет подан иск о признании неконституционными всех партий, которые подразумеваются под коллективным «Национальным движением». Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд, — отметил Кобахидзе.

    Инициатива получила поддержку парламентского большинства и партии «Грузинская мечта».

    Председатель временной следственной комиссии Теа Цулукиани сообщила, что выводы работы комиссии легли в основу решения начать правовые процедуры, направленные на запрет политической деятельности «Единого национального движения» и его членов. По ее словам, действия этой партии противоречат основам конституционного строя и национальной безопасности Грузии.

    Власти Грузии подчеркивают, что такой шаг призван обеспечить защиту суверенитета и стабильного развития страны, исключить угрозы внутренней безопасности и укрепить демократические институты. 

    «Грузинская мечта» и парламентское большинство рассматривают это решение как необходимую меру для сохранения общественного порядка и дальнейшего прогресса Грузии.

    Ожидается, что в ближайшее время Конституционный суд приступит к рассмотрению представленного иска. Власти призывают всех граждан сохранять спокойствие и уверенность в том, что принимаемые меры направлены исключительно на защиту интересов государства и общества.

    Ранее сообщалось, что власти Грузии завершили регистрацию партий на муниципальные выборы, назначенные на 4 октября. 

