Уголовное дело возбуждено по факту убийства Ержана Бабакумарова

— Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку.В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование, — сообщили в полиции.

Ержан Бабакумаров с 1995 года занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Также был советником Президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (02.2022-02.09.2022).

