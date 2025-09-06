Уголовное дело возбуждено по факту смерти девятиклассника в Шымкенте

По словам родственников 14-летнего погибшего, причиной трагедии стал буллинг со стороны одноклассников. Он оставил в телефоне предсмертную записку, адресованную четырем одноклассникам. В ней он написал: «Теперь вы не сможете меня бить. Вы меня больше не увидите» и указал имена предполагаемых обидчиков.

Как рассказали близкие, три года назад у подростка умер отец, и именно с того времени, по их мнению, начались издевательства. Подростка дразнили, вымогали у него деньги, заставляли выполнять различные поручения, а в случае отказа — избивали. Он долго никому не рассказывал об этом, однако незадолго до трагедии признался двоюродному брату, что подвергается давлению со стороны сверстников, и попросил помощи.

В средней школе № 32, где учился подросток, отрицают факт конфликта между учащимися и сбора денег. Все четверо упомянутых в записке учеников действительно учились с ним в одном классе.

— Сведений о том, что его обижали в школе, у нас нет. Никакой драки перед случившимся не было. Его не избивали, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Райхан Тулеева.

В полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

— По факту смерти несовершеннолетнего полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончанию расследования по делу будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

Родственники подростка требуют, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее в Алматы полиция возбудила уголовное дело после смерти школьницы. По информации из социальных сетей, 1 сентября она пришла на школьную линейку в неформальной одежде. Администрация сделала ей замечание, а на следующий день ученицу отчислили. 3 сентября, как пишут в пабликах, она покончила с собой.