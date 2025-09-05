В Алматы школьница покончила с собой — полиция завела дело

По информации, опубликованной в социальных сетях, 1 сентября девушка пришла на школьную линейку в неформальной одежде. Администрация школы сделала ей замечание по поводу внешнего вида и на следующий день девушку отчислили. Как пишут в пабликах, 3 сентября она покончила с собой.

В департаменте полиции города Алматы прокомментировали данный факт.

— По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

