    17:49, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы школьница покончила с собой — полиция завела дело

    Полиция Алматы возбудила уголовное после смерти школьницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    По информации, опубликованной в социальных сетях, 1 сентября девушка пришла на школьную линейку в неформальной одежде. Администрация школы сделала ей замечание по поводу внешнего вида и на следующий день девушку отчислили. Как пишут в пабликах, 3 сентября она покончила с собой.

    В департаменте полиции города Алматы прокомментировали данный факт.

    — По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Напомним, ранее 22-летняя студентка выпала из окна 12-го этажа общежития Назарбаев Университета в Астане.

    Камшат Абдирайым
    Автор
