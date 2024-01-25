Уголовное дело возбудили в Таразе по факту вандализма на кладбище

Департамент полиции Жамбылской области отреагировал на публикации по факту зимних катаний на городском кладбище, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции, начато досудебное расследование по статье «Вандализм».

— Согласно статье 294 УК РК, данное деяние наказывается штрафом в размере от 50 до с 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток. Минимальная сумма штрафа по данной статье составляет 184,6 тысяч тенге, или 50 МРП. Что касается продаж и проката предпринимателями возле кладбища инвентаря для катания, то с местными исполнительными органами проводится работа по запрету, — пояснили в ДП региона.

Стоит отметить, что с 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за вандализм.

Как сообщалось ранее, возмущение жамбылцев вызвал видеоролик с молодыми людьми, веселящимися на кладбище, расположенном близ сакрального места святилища Тектурмас. В многочисленных комментариях жамбылцы призывают запретить катания на Тектурмасе и оградить действующее кладбище.

Тектурмас — один из самых популярных у туристов сакральный памятник истории и культуры Жамбылской области. На горе Тектурмас имеются захоронения последователей трех религий — зороастрийцев, христиан-несторианцев и, более поздние, мусульман. Здесь нашли упокоение многие исторические личности тюркского, мусульманского мира.