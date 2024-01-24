Возмущение жамбылцев вызвал видеоролик с молодыми людьми, веселящимися на кладбище, передает корреспондент агентства Kazinform.

Действие происходит на кладбище, расположенном близ сакрального места — святилища Тектурмас.

Это гористая местность и в зимнее время, когда есть снежный покров, сюда массово приезжают жители Тараза кататься с горок. Здесь уже обосновался бизнес по прокату баллонов и прочего инвентаря для катаний.

Видео, на котором шестеро молодых людей лет 17—18-ти несутся на баллоне, с хохотом наезжают на могилу и сбивают крест, вызвало сильное возмущение жителей региона.

В многочисленных комментариях жамбылцы призывают запретить катания на Тектурмасе и оградить действующее кладбище. При этом предлагают городскому акимату обустроить цивилизованные места для зимнего отдыха. До сих пор в областном центре не было обустроенных мест для зимних развлечений жителей.

— В Таразе давно надо было построить нормальную горку для катаний… Куда акимат смотрит? Сделали бы ограждение этого кладбища, чтобы не беспокоили покой умерших всякие недоумки… Разве можно там кататься? Где уважение к усопшим?!.. Родители ничего не объясняют своим детям?!.. Это должно приравниваться к вандализму. Правоохранительные органы должны заняться этими людьми. Молодежь пробила дно. Страшно за наше будущее… — такими комментариями пестрят паблики Тараза.

По словам директора кладбища «Тектурмас» Кадырхана Абдуллаева, разоренная могила будет приведена в порядок.

— Мы, конечно, найдем хозяев этой могилки, все приведем в порядок, — заверил он. — Но проблема в другом. Вопрос об ограждении этого действующего кладбища поднимается уже более десяти лет, но никак не решается. И здесь же не только современное кладбище. Здесь находятся древние захоронения, которым как минимум две тысячи лет, в этих древних могилах лежат наши предки. Это сакральное, святое место, и устраивать здесь покатушки — это просто кощунственно. Сколько раз я говорил этим прокатчикам, что нельзя здесь стоять — бесполезно. И оградить кладбище, конечно, тоже надо, но это уже местные власти должны обеспокоиться.

Напомним, что Тектурмас — один из самых популярных у туристов сакральный памятник истории и культуры Жамбылской области, загадочное «место силы».

Расположен Тектурмас на высоком правом берегу реки Талас, откуда открывается великолепный вид на город Тараз.

В начале нашей эры здесь уже было городище, которое со временем обросло захоронениями различных верований.

На горе Тектурмас имеются захоронения последователей трех религий — зороастрийцев, христиан-несторианцев и, более поздние, мусульман. Здесь нашли упокоение многие исторические личности тюркского, мусульманского мира — святой Султан-Махмуд-хан, батыр Мамбет, ученый-богослов Фасахуддин Сабитов. Примечателен Тектурмас подземными пещерами и загадочными явлениями в виде появляющихся здесь время от времени НЛО и призраков «древнего сияющего старца» и «прекрасной женщины». Исследователи фиксируют в этой местности геомагнитные аномалии, а также случаи исцеления от недугов после паломничества на Тектурмас.