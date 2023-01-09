Ответственность за вандализм ужесточена в Казахстане

9 Января 2023, 11:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточена ответственность за вандализм. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня за умышленную порчу чужого имущества уголовная ответственность – статья 202 УК, наступает только в случае причинения значительного ущерба, то есть, сумма ущерба должна превышать 200 МРП, или 690 тысяч тенге. Более того, при его недостаточности, граждане сами занимаются вопросами сбора доказательств, установления анкетных данных нарушителей, их местонахождения, так как возмещение ущерба решается в гражданско-правовом поле. Это, конечно, вызывает негативную реакцию со стороны потерпевших лиц и общества, которые ждут от стражей порядка помощи», - сказал А. Куримбаев.

Спикер отметил, что значительное количество граждан не обращаются в суды, в результате правонарушители уходят от ответственности. На данную проблему обратил внимание Глава государства, им было дано поручение ужесточить наказания за проявление вандализма и порчу общественного, а также частного имущества. Во исполнение поручения, Министерством внутренних дел были выработаны соответствующие законодательные поправки.

А. Куримбаев напомнил, что 3 января текущего года Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны Законы «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма».

По словам А. Куримбаева, внесенными поправками уточнена и конкретизирована диспозиция Уголовной статьи «Вандализм» (статья 294 Уголовного кодекса), ее нормы приведены в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Установлен нижний порог санкций за эти правонарушения – 172 тысячи тенге, или 50 МРП. Введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по статье 147-1 Административного кодекса, для случаев, когда ущерб не превышает 200 МР. В статью 434 Адмкодекса включены такие составы, как «умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах», а также увеличены санкции за подобные правонарушения, поскольку на практике такие деяния в основном образуют составы мелкого хулиганства. Статья 294 Уголовного кодекса («Вандализм») приведена в соответствие со статьей 448 Кодекса «Об административных правонарушениях» – это вандализм несовершеннолетних.