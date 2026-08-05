Уголовное дело возбудили после публикации видео с высказываниями жителя Туркестанской области
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Туркестанской области после выявления в соцсетях видеозаписи с высказываниями, имеющими признаки разжигания религиозной и социальной розни, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
— Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения, отношения к религии и иных обстоятельств. Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми. МВД подчеркивает: свобода слова не освобождает от ответственности. Любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку, — отметили в Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что у пассажира рейса Стамбул — Шымкент изъяли 25 экземпляров религиозной литературы.