Уголовное дело возбудили после публикации видео с высказываниями жителя Туркестанской области

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

— Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения, отношения к религии и иных обстоятельств. Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми. МВД подчеркивает: свобода слова не освобождает от ответственности. Любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку, — отметили в Polisia.kz.