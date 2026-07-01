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    25 экземпляров религиозной литературы изъяли у пассажира рейса Стамбул — Шымкент

    Попытку незаконного ввоза материалов религиозного содержания пресекли в международном аэропорту Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Шымкента
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Во время досмотра пассажиров авиарейса сообщением Стамбул — Шымкент транспортные полицейские обнаружили у 47-летнего жителя Туркестанской области 25 экземпляров религиозной литературы.

    — Мужчина привлечен к ответственности за ввоз религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.

    В полиции напомнили, что по Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» ввозить на территорию страны религиозную литературу и иные материалы религиозного содержания могут только зарегистрированные религиозные объединения при наличии положительного заключения религиоведческой экспертизы. Исключение составляют материалы для личного пользования — по одному экземпляру каждого наименования.

    Ранее около 180 экземпляров религиозной литературы обнаружили в домах жителей Байконура. По факту нарушения законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях составлены административные протоколы.

    Самолет Полиция Религия Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор