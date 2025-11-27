Уголовное дело по факту отравления детей в аквапарке Атырау прекращено

Напомним, 13 июля этого года в бассейне Атырау был зафиксирован предполагаемый случай отравления хлором. Из 14 человек, обратившихся за медицинской помощью, трое были госпитализированы. По словам очевидцев, воздух вокруг бассейна был насыщен резким запахом хлора, вода приобрела желтоватый оттенок, а дети, находившиеся в бассейне, начинали кашлять и теряли сознание. Троих детей в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила в реанимационное отделение.

Как сообщалось в распространявшейся в социальных сетях информации, проверка показала, что в системе дозирования хлора произошла ошибка. В результате реагент оказался в воде в избыточном количестве. После инцидента работа аквапарка была приостановлена, а директор учреждения задержан. По данному факту департамент полиции Атырауской области выступил с официальным разъяснением.

— Потерпевшая сторона подала заявление о том, что не имеет никаких претензий и требований. В связи с этим уголовное дело было прекращено, — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актобе в одном из бассейнов погибли два человека.

Также мы мы писали о том, сколько бассейнов было проверено в стране за последние два года.