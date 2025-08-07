В одном бассейне скончались два человека в Актобе

28 июля в одном из частных бассейнов города Актобе скончался 27-летний мужчина. После этого происшествия полиция сразу возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК «Производство, хранение либо сбыт товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и начала расследование. На этой неделе, 5 августа в том же бассейне умер 38-летний мужчина.

– По второму случаю также возбуждено уголовное дело по той же статье. Согласно результатам экспертизы, мужчина скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. В рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка работе администрации объекта, в том числе соблюдению требований безопасности. Также выдано предписание об обеспечении технической безопасности в целях сохранения жизни и здоровья людей, – сообщил руководитель пресс-службы областного ДП Ерболат Саркулов.