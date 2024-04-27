Полиция сделала заявление по факту изнасилования несовершеннолетней в Туркестанской области

В социальных сетях распространяется недостоверная информация вокруг происшествия, имевшего место 24 апреля в селе Загамбар Толебийского района Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

24 апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней департаментом полиции Туркестанской области было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — также несовершеннолетний — задержан и взят под стражу.

Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд.

Кроме того, 25 апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Данная информация была размещена на официальных страницах Департамента полиции в день происшествия. Под руководством акима области, а также руководителями соотвествующих органов проведен сход с жителями поселка, население относится к ситуации с пониманием.

В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная.

— По факту распространения ложной информации о том, что «задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями» не соответствует действительности. Сейчас, ряд авторов, распространивших ложную информацию, установлены, в отношении них принимаются меры административного и уголовного характера. Напоминаю, всем гражданам доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников. За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность, — проинформировали в департаменте полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось об изнасиловании несовершеннолетней в Туркестанской области.