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    14:35, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Изнасилование несовершеннолетней расследуют в Туркестанской области

    полиция
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    - Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в полиции.

    Дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Полиция Борьба с преступностью Криминал Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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