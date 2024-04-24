Изнасилование несовершеннолетней расследуют в Туркестанской области

Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

- Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в полиции.